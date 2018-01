Das sind die Eckpunkte für das neue Quartier

50 Architekten kritisieren den Wettbewerb

Ende 2017 kritisierten rund 50 Architektinnen und Architekten in einem Brief an Stapi Alec von Graffenried die Konzeption des Wettbewerbs für Vierer- und Mittelfeld. Sie reagierten auf ein «Bund»-In­ter­view mit Stadtplaner Mark Werren, der darin das gestern offiziell gewordene Vorgehen skizziert hatte, und richteten ihren «offenen Brief» deshalb exklusiv an den «Bund», der gestern darüber berichtete. Ein selektives Verfahren mit Präqualifikation sei «grund­sätzlich falsch», heisst es darin. Um zunächst die besten städtebaulichen Ideen entwerfen zu können, sei ein offener Wettbewerb mit bloss einfachen Rahmen­bedingungen angezeigt.



In seiner Antwort äussert von Graffenried Verständnis für die Kritik, bevor er die «sehr guten Gründe» aufzeigt, die für das gewählte Verfahren sprächen. Damit lasse sich Zeit gewinnen, die Vergabe mehrerer Projekte auf einmal sei für die Teilnehmer attrak­tiv, der Wettbewerb so aufwendig, dass eine Teilnehmerbeschränkung sinnvoll sei. An zahlreichen partizipativen Veranstaltungen seien die aufgeworfenen Fragen «einlässlich» diskutiert worden. hae