«Dass jemand ein perfektes Resultat erzielt, habe ich noch nie erlebt», sagt Fritz Brönnimann. Seit rund acht Jahren züchtet der 72-Jährige nun schon Zwerghühner, darunter auch das Superhuhn Robunia. Auf den Teller kommen Brönnimanns Tiere nie; sie werden entweder an andere Züchter oder Liebhaber verkauft oder aber verbringen ein glückliches Leben auf seinem Hof in Mühlethurnen.

Zu letzteren Glückspilzen gehört auch Robunia. Zwar wurde ihm in Tramelan von einer Gruppe jurassischer Züchter eine ordentliche Summe für die Henne angeboten, für Brönnimann war aber schon zuvor klar: «Ein solches Huhn muss ich behalten!»

«Sogar die Experten waren beeindruckt davon, wie zahm meine Hühner sind.»Fritz Brönnimann

Nicht nur Robunias Äusseres ist «vorzüglich», wie auf ihrem Bewertungsschein steht. Auch ihr Verhalten ist tadellos. Gemächlich lässt sich das Huhn von seinem Besitzer aus der Transportbox holen und posiert mit geschwellter Brust auf dessen Händen für die Bilder des Fotografen. «Sogar die Experten waren beeindruckt davon, wie zahm meine Hühner sind», freut sich Fritz Brönnimann und legt Robunia vorsichtig zurück in die Kartonbox.

Hochheben und streicheln

Zu Hause ist Robunia in Mühlethurnen. Oberhalb des Dorfes beim Mühlebach hat Fritz Brönnimann für seine Tiere ein kleines Paradies geschaffen. Jede Art – allesamt seltene Zwerghühner, die in der Schweiz sonst kaum vertreten sind – hat ihr eigenes, grosszügiges Gehege. Hier gackern Bielefelder Zwerge, dort picken Araukaner vor sich hin. Und in einer Ecke des Hofes, idyllisch unter einem Baum gelegen, befindet sich die Unterkunft der Lachshühner. Eine ganze Schar springt ins Freie, als Brönnimann die Tür öffnet und sie mit «Hüh, hüh» hervorlockt.

Superhuhn Robunia jedoch besitzt ein eigenes Gehege – zu gefährlich wäre es, sie zu den anderen Hühnern zu sperren. Zurzeit teilt sie ihr Zuhause mit Joggeli 2, dem schönsten Hahn der Zucht. Aus ihrer Zusammenkunft hofft Fritz Brönnimann, im Frühling sogar noch bessere Lachshühner zu erhalten. Einmal im Jahr lässt er die Eier seiner Hühner ausbrüten – entweder von den Hennen selbst oder, falls diese aus irgendeinem Grund keine Lust haben, mithilfe von zwei kleinen Brutmaschinen.

Diese Zeit ist für ihn besonders wichtig. Damit die Tiere später so zutraulich wie Robunia werden, müssen sie oft hochgehoben und gestreichelt werden. «Die Prägung beginnt bereits, wenn die Tiere noch im Ei sind», weiss der Züchter, «die Küken kommunizieren bereits durch die Schale mit ihrer Mutter. Deshalb rede auch ich schon vor dem Schlüpfen mit ihnen, damit sie sich möglichst früh an meine Stimme gewöhnen.»