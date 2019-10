Das längste Perron der Schweiz

Die Baustelle am Bahnhof Bern im Zeitraffer. Quelle: PD/SBB CFF FFS

Im Perrondach sind leichte Vibrationen zu spüren – von den einfahrenden Zügen und von den Journalistinnen und Fotografen, die durch den Gang schreiten. Die SBB haben verschiedene Tests durchgeführt, bevor Bauarbeiter Schwingungsdämpfer in den Boden montierten – so gingen zehn Leute im Gleichschritt hin und her, um zu messen, wie fest sich das Perrondach bewegt.

Sicht auf Baustelle

Vom Spitz des neuen Perrons, das weit hinaus nach Westen ragt, sieht man erstmals die ­­Dimension der Bauarbeiten für den neuen RBS-Tiefbahnhof. ­­Regelmässig brummen Last­­wagen über eine riesige Brücke, laden Aushubmaterial aus den Tiefen des Bodens ein und karren es weg.