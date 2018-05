Das ist die Route des YB-Meisterumzugs

Bereits ab 10 Uhr werden Bundes- und Bärenplatz sowie die Achsen Bundesgasse-Kochergasse (ab Höhe Schwanengasse) und Schauplatzgasse-Amthausgasse für jeglichen Fahrzeugverkehr gesperrt. Das kündigt die Kantonspolizei Bern am Mittwoch an. Richtig los geht die Party offiziell um 14 Uhr auf dem Bundesplatz und verlagert sich voraussichtlich bis 18 Uhr ins Stade de Suisse.

Bestätigt ist inzwischen auch die Route, entlang welcher die Mannschaft des BSC Young Boys vom Bundesplatz zum Stadion zieht: Planmässiger Start ist um 16 Uhr durch die Kochergasse in Richtung Casinoplatz – eine zusätzliche Schlaufe nach Westen gibt es also keine. Via Theaterplatz zieht der Tross dann am Zytglogge vorbei, die Kram- und Gerechtigkeitsgasse hinunter und über die Nydeggbrücke. Via Aargauerstalden und Papiermühlestrasse gehts weiter zum Stadion.

Das ist Umzugsroute: Bundesplatz – Kochergasse – Zytglogge – Kram- und Gerechtigkeitsgasse – Aargauerstalden – Papiermühlestrasse – Stade de Suisse.

Während die Meisterfeier im Stade de Suisse bis tief in die Nacht gehen soll – das Stadion schliesst um 3 Uhr –, sollen die für den Verkehr gesperrten Teile der Altstadt gemäss Polizeiangaben bis 20 Uhr wieder freigegeben werden können. Zudem rät die Polizei allen Fans, aufgrund der knappen Parkplatzsituation mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Weiterer Vorteil: Man darf sich dann auch das eine oder andere Bier gönnen.

Das Programm der Meisterfeier am Pfingstsonntag, 20. Mai

13.30 Uhr: Öffnung Stade de Suisse, Liveübertragung der Festivitäten auf dem Bundesplatz

14 bis 15.45 Uhr: Meisterfeier auf dem Bundesplatz

16 bis 17.30 Uhr: Umzug Bundesplatz - Stade de Suisse

17.30 bis 21.30 Uhr: Meisterfeier im Stadion mit Mannschaftspräsentation und Konzerten

21.30 bis 1 Uhr: Musikalische Unterhaltung, DJ

3 Uhr: Stadionschliessung

Aktuelle Informationen auf bscyb.ch/meisterfeier (mb/pkb)