Mehr Verkehr

Knackpunkt dürfte der Verkehr sein. Schon heute sei die Verkehrssituation zum Teil prekär, bestätigt Gemeindepräsidentin Kathrin Zuber (FDP) – insbesondere an Samstagvormittagen oder generell im Frühjahr, wenn sich die Bevölkerung in der Landi mit Pflanzen eindecke.

Laut einem Verkehrsgutachten würden die Neubauten in Spitzenzeiten zusätzlich bis zu 160 zu- und wegfahrende Fahrzeuge pro Stunde generieren. Diese Zunahme habe «keine wesentlichen Auswirkungen auf die Verkehrsqualität», halten die Spezialisten fest. Die Qualität werde sich durch die allgemeine Verkehrszunahme in den nächsten Jahren so oder so verschlechtern.

Aus raumplanerischer Sicht mache die Entwicklung am Bahnhof durchaus Sinn, erklärt Kathrin Zuber. Die Parkplätze verschwänden unter den Boden, das heute eher schlecht ausgenutzte Gebiet könnte dichter bebaut werden, sich «zu einem attraktiven Ortsteil entwickeln». Heute stehen im Gebiet dreistöckige Gebäude; in Zukunft wären je nach Sektor vier-, fünf- oder sogar sechsgeschossige Häuser möglich.

Was macht die Landi?

In das Projekt sind drei Liegenschaftsbesitzer involviert: nebst der Gemeinde, der die heutige UBS und die Musikschule gehören, auch die Landi und der RBS. Dem RBS ist es ein Anliegen, dass «die schlanken Umsteigeanschlüsse vom Ortsbus auf die S-Bahn sichergestellt bleiben».