Das alte Bauernhaus ist besetzt

Das letzte Wort über das fast 200-jährige Haus am Ortseingang von Zollikofen ist doch noch nicht gesprochen. Das Kollektiv Barbaletta hat das Gebäude an der Bernstrasse 3 besetzt und wehrt sich damit gegen dessen geplanten Abbruch.

Die Gemeinde als Eigentümerin hatte vor einigen Monaten beschlossen, die benötigten 90'000 Franken nicht in die Instandsetzung, sondern in den Abbruch des Gebäudes zu investieren. Dieser hätte ebenso viel gekostet. Gegen den Entscheid wehrten sich mehrere Anwohner.

Das Anliegen landete in Form einer Motion auch im Parlament, dort wurde der Vorstoss aber nicht als erheblich erklärt. Auch eine Beschwerde beim Regierungsstatthalteramt blieb ohne Erfolg.

Das Kollektiv stört sich daran, dass die Gemeinde das «geschichtsträchtige und immer noch bewohnbare Gebäude» auf Vorrat abreissen will und das Areal zwischenzeitlich brachliegen lässt. «Und im Hintergrund warten wahrscheinlich bereits Investoren mit dem Plan, Wohnsilos oder Büros zu errichten, mit denen sich mehr Geld verdienen lässt», schreibt die Gruppe in einem offenen Brief.

Aufklärungsarbeit betreiben

«Das ist nicht der Fall», entgegnet Zollikofens Gemeindepräsident Daniel Bichsel (SVP). Die aktuelle Situation werde von der Verwaltung abgeklärt, ein Ultimatum hat die Gemeinde dem Kollektiv noch nicht gesetzt. «Wir werden auf alle Fälle versuchen, mit den Besetzern persönlich in Kontakt zu treten», sagt Bichsel.

Die Gruppe hat in ihrem Schreiben die Bereitschaft zu einem konstruktiven Dialog signalisiert. «Das Kollektiv muss wissen, dass eine solche Besetzung nicht geduldet wird.» Gleichzeitig wolle man aber auch Aufklärungsarbeit leisten und der Gruppe aufzeigen, dass die Befürchtungen einer Überbauung nicht begründet seien. (Berner Zeitung)