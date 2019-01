Bis hierher und nicht weiter: Hinter den Familiengärten in der Ey Hinterkappelen endet der Uferweg am Wohlensee. Und daran wird sich so schnell nichts ändern. Denn das Bundesgericht hat kürzlich entschieden, dass der Uferweg nicht weitergeführt werden darf, so wie es die Berner Regierung geplant hatte. Die Inselrainbucht ist ein Wasser- und Zugvogelreservat von nationaler Bedeutung und müsse vor Eingriffen geschützt werden (siehe Kasten).