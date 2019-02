Bern habe mit den Durchgangszentren viel Erfahrung und die Stadtbevölkerung sei solidarisch und offen, begründete Gemeinderätin Franziska Teuscher Ende 2017 das unerwartete Hilfsangebot an den Kanton. Sie selbst und die anderen Mitglieder des Gemeinderats brachten auch gleich einen möglichen Standort ins Spiel: das Kasernenareal im Breitenrainquartier.

VBS hat Vertrag verlängert

Doch anstatt aufs Gaspedal zu treten, folgt in Sachen Kasernenareal nun die Vollbremsung: Zwar stehe dieses schon zur Diskussion, schreibt der Regierungsrat in seiner Antwort auf eine entsprechende Motion. Die mit der Standortsuche beauftragte Arbeitsgruppe prüfe aber verschiedene Standorte.

Im nächsten Abschnitt wird der Regierungsrat noch deutlicher, was die künftige Nutzung des Areals betrifft: «Im Juli 2018 hat das Eidgenössische Amt für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) den Waffenplatzvertrag bis 2048 verlängert.»

Stadt ist noch hoffnungsvoll

Bei der Stadt zeigt man sich überrascht von der Antwort, will aber die Idee eines Bundesasylzentrums auf dem Kasernenareal nicht beerdigt wissen. «In der Arbeitsgruppe ist das nach wie vor ein Thema», betont Claudia Mannhart, Generalsekretärin der Direktion für Bildung, Soziales und Sport. Bei der Grösse des Areals sei zudem auch eine Teilnutzung denkbar.

Auch das Staatssekretariat für Migration (SEM) teilt auf Anfrage mit, dass der Standort noch nicht vom Tisch sei. Der Evaluationsprozess laufe noch. Allerdings: Im Gegensatz zu anderen Standorten sei für das Kasernenareal keine Machbarkeitsstudie ausgelöst worden.

VBS: «Brauchen das Areal»

Anzeichen dafür, dass die Armee die Kaserne nicht aufgeben will, zeigten sich jedoch bereits vor der Antwort des Regierungsrats. So liessen Personen aus dem Umkreis der Arbeitsgruppe verlauten, dass das VBS und das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) in Bezug auf die künftige Nutzung des Areals unterschiedliche Haltungen vertreten würden. Stellt sich die Frage: Wollte das VBS mit der einseitigen Vertragsverlängerung Fakten schaffen?