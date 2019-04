Das Trottoir nur für Velofahrer

Ein Radweg, der auch aussieht wie ein Gehweg, sorgt in der Gemeinde Köniz für Verwirrung. An der Muhlernstrasse zwischen Köniz und Schliern verläuft scheinbar auf beiden Seiten ein normales Trottoir. Das hangaufwärts verlaufende Trottoir ist als Radweg gekennzeichnet und für Fussgänger damit tabu. Trotzdem wird dieses immer wieder als Gehweg benutzt. So kommt es auf der schmalen Verkehrsfläche zu einem Durcheinander zwischen Zweirädern und Zweibeinern.