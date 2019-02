Für das Projekt liege keine aktualisierte Wirtschaftlichkeitsprüfung vor, und die Alleebäume, die dem Tram weichen müssten, seien nicht so krank wie von den Behörden dargestellt. Zudem hätten sich Regierungsräte in den Abstimmungskampf einspannen lassen; «das ist unserer Meinung nach nicht statthaft», sagt Thomas Schneiter, einer der Beschwerdeführer.

2023 oder sogar erst 2024

Für die Beschwerde ist direkt das Bundesgericht zuständig. Dieses gewährte keine aufschiebende Wirkung, die Volksabstimmung durfte stattfinden. Inhaltlich hat das höchste Schweizer Gericht aber noch kein Urteil gefällt. Die beiden Lager deuten dies unterschiedlich: Wäre die Beschwerde berechtigt, hätte sie die aufschiebende Wirkung erhalten, sagen die Trambefürworter. Wäre die Beschwerde chancenlos, liesse sich das Bundesgericht nicht so viel Zeit, sagen die Tramgegner.

Thomas Iten, Gemeindepräsident: «Je länger es dauert, desto teurer wird es tendenziell.» (Bild: nph)

So oder so hat die Beschwerde Folgen: Der Baustart für das Tram Bern–Ostermundigen wird sich um mindestens ein Jahr verzögern. Eigentlich sollten die Bauarbeiten 2022 beginnen; der neue Zeitplan gehe von einem Start Ende 2023 oder Anfang 2024 aus, erklärt die kantonale Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion. Sie hat bisher «nur die dringlichsten und zeitkritischsten Arbeit in Angriff genommen»: die Planung der Wendeschleife in Ostermundigen und des ÖV-Knotenpunkts beim Bahnhof Ostermundigen. Die restliche Planung und das Bewilligungsverfahren sind sistiert.

Abstimmung wiederholen?

Trotz allem bleibt das Ziel, das Tram Ende 2027 in Betrieb zu nehmen. Sollte das Bundesgericht die Beschwerde aber gutheissen, dürfte es eng werden. In diesem Fall müsste die Abstimmung zum 102-Millionen-Kantonsbeitrag wiederholt werden. Wann diesbezüglich Klarheit herrscht, ist offen: Das Bundesgericht gibt grundsätzlich keine Auskunft, wie lange ein Verfahren noch dauert.

Der Ostermundiger Gemeindepräsident Thomas Iten (parteilos) hofft auf einen baldigen Entscheid. «Je länger sich die Bauarbeiten verzögern, desto teurer wird tendenziell das Gesamtprojekt», sagt er. Das würde für seine Gemeinde zum Problem: Laut der Initiative, die das Volk gutgeheissen hat, zahlt Ostermundigen maximal 28 Millionen Franken an das Tramprojekt respektive die Erneuerung der Werkleitungen in der Bernstrasse. Und falls das nicht reicht? Iten sagt nur: «Die 28 Millionen sind verbindlich, vorbehältlich der Teuerung.»