Das Theater im Theater

Wenn die Theaterleute der Aaretaler Volksbühne Münsingen auf der Bühne stehen, kann sich das Publikum auf beste Unterhaltung gefasst machen. Die Mitglieder des Vereins sind erfahrene Amateurdarsteller und haben ihr Können bereits in verschiedensten Inszenierungen gezeigt. Zu ihrem Repertoire gehörten Komödien, Nachdenkliches, Geschichtliches und Futuristisches. Dieses Jahr wagt sich ein neunköpfiges Ensemble nun an etwas, von dem Amateure eigentlich die Finger lassen sollten. Unter der Regie von Alex Truffer ist das Stück «Der nackte Wahnsinn» des Dramatikers Michael Frayn zu einem veritablen Klamauk mutiert. Doch das Abenteuer ist gelungen, an der Premiere am Donnerstag erntete das Ensemble viele Lacher und spontanen Applaus.