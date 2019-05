«Das Rennen in Bern wird ein Riesenspektakel werden»

«Es nervt schon etwas, dass ich nicht selber mitfahren kann»: Die in Thun geborene Venturi-Testfahrerin Simona de Silvestro würde am liebsten gleich selber am Berner Formel-E-Rennen teilnehmen. Video: Peter Berger

Vorverkauf startet am 20. Mai

Grundsätzlich sei die Veranstaltung gratis und Zuschauerinnen und Zuschauer überall an der Rennstrecke willkommen, sagt der Swiss E-Prix-Chef Pascal Derron. «Wir empfehlen aber, das Rennen in den Gratis-Fanzonen entlang des Aargauerstaldens anzuschauen.» Dort gebe es am meisten Platz und es würden grosse LED-Bildschirme aufgestellt.

Auf der Nydegg-Brücke und um den Bärengraben herum werde es eine VIP-Zone für rund 2000 bis 3000 Zuschauer geben. Ein E-Village mit Essen- und Getränkeständen sei unterhalb des Klösterlistutzes geplant. Dort und in der Kramgasse gebe es zudem weitere LED-Bildschirme, so Derron.

Die normalen Zuschauertribünen würden sich oberhalb des Aargauerstaldens entlang der Laubeggstrasse befinden. «Die Tickets werden am 20. Mai in den Vorverkauf kommen und knapp unter 100 Franken kosten», sagt Pascal Derron.

Der Swiss E-Prix-Chef rechnet mit einem grossen Zuschauerandrang: «Zur ersten Auflage letztes Jahr in Zürich kamen 150’000 Leute. Mein Gefühl sagt mir, dass wir auch in Bern mindestens 100’000 Zuschauer auf den Strassen sehen werden.»