Die Inszenierung beginnt mit einem langsamen Intro, um dann an Schwung zu gewinnen. Bald werden die Figuren zugespitzt dargestellt. Diese Zuspitzung hat ihren Preis. Die Schulleiterin gibt dem Zuschauer nicht mehr das Gefühl, sich in einem Lehrerzimmer zu befinden, zu kunstvoll aufgebauscht wirkt das Ganze. Was die Laiendarsteller zu sagen haben, kommt dennoch an, lässt das Publikum mit offenen Fragen und zweifelnden Gedanken zurück. Wem soll man glauben?

Florian Käsermann hat sich dazu entschieden, dem beschuldigten Lehrer zu glauben. Nicht nur, weil er diesen auf der Bühne spielt. Die Verdachtsmomente seien zu vage, um jemanden so in die Enge zu treiben, meint er. Im Alltag hat sich der 35-Jährige aus Köniz bis jetzt nicht gross mit dem Thema Missbrauch auseinandergesetzt. Als ihn der Regisseur für die Besetzung dieser Rolle angefragt hat, sagte Käsermann nach einer Bedenkzeit zu. «Es ist ein spannendes und lehrreiches Stück.»

Gespielt wird noch bis zum 23. März im Schlosskeller.