Das Piazza-Feeling lässt auf sich warten

Belebter sollte es werden, das Merkurgässli. Diese kleine Seitenpassage mit Wendeplatz, welche die Rückseite der Welle 7 und jene der Gebäude an der Laupenstrasse erschliesst. Doch im Frühling 2018 ist davon keine Spur. Eine Immobiliengesellschaft sucht seit längerer Zeit via Grossanzeige in den leeren Schaufenstern nach Mietern. Ein Gebäudeumbau gleich daneben sorgt für einen konstanten Lärmteppich. Und immer wieder kurven Lastwagen durch die Gasse, um Material zur Baustelle bei den Bahngleisen zu bringen. Das hübsch klingende Merkurgässli ist immer noch vor allem ein ­Güterumschlagplatz.

Der Frust mit den Baustellen

«Die Suche nach einem neuen Mieter läuft harzig.» Das sagt Christoph Sättler – der Mann mit der Anzeige im Schaufenster. Sättler ist Portfolio-Manager der PSP Swiss Property. Die Immobiliengesellschaft mit Sitz in Zürich ist Eigentümerin der Liegenschaft an der Laupenstrasse 10. Seit im Herbst 2015 das Cabaret Le Perroquet dort auszog, stehen die Räumlichkeiten leer. Erd- und Untergeschoss mussten zwar bis Frühling 2017 noch umgebaut werden, doch nun zieht sich die Suche nach einem Nachmieter bereits um ein weiteres Jahr in die Länge. «Wir haben uns mehr Nachfrage erhofft», meint ­Sättler.

Als nicht gerade förderlich für die Attraktivität der Lage ist in Sättlers Augen der jahrelange Baustellenbetrieb. Zuerst war es die Grossbaustelle der Welle 7, die bis zum Sommer 2016 für Lärm sorgte. Seit letztem Sommer nun nutzen Lastwagen das Merkurgässli als Zufahrtsweg zur Grossbaustelle des neuen RBS-Tiefbahnhofs.

Laut RBS-Sprecherin Fa­bienne Thommen wird derzeit bei den Gleisen hinter der Laupenstrasse eine Plattform installiert. Lärm- und verkehrstechnische Besserung ist erst ab Frühjahr 2019 in Sicht, wenn die Plattform fertiggestellt sein wird. «Danach sollte es kaum mehr Transporte durch das Merkurgässli geben», so Thommen.

Die Hoffnung mit der Terrasse

Mit zwei Interessenten, von denen man sich bald Klarheit ­erhofft, sei man derzeit im Gespräch, sagt Christoph Sättler. Durch die Installation von Schaufenstern ziele man auf Mieter, die einen Verkaufsladen führen wollen. Nicht infrage kam für die ­Immobiliengesellschaft ein Gas­tronomiebetrieb mit warmer ­Küche. «Ein solcher Ausbau ist aus gebäudetechnischen Gründen nicht möglich», erklärt Sättler. Immerhin ist es ihm nun ­gelungen, für Ende Jahr eine Zwischennutzung der seit drei Jahren leeren Räumlichkeit zu ­finden.

Jemand, der für eine Aufwertung des unattraktiven Wendeplatzes kämpft, ist Ueli Biesenkamp. Seine Daskonzept AG aus Thun betreibt die Washbar in der Welle 7. Den Zugang zum Merkurgässli, den die Bar im Untergeschoss der Welle 7 hat, will Biesenkamp besser nutzen. Er plant, die Gäste auch draussen zu bewirten. Gibts keine Einsprachen, wird die Aussenbestuhlung bereits diesen Sommer realisiert.

Doch noch Piazza-Feeling im Hinterhof des Gastro- und Einkaufstempels? Höchstens in ganz bescheidenem Mass. Denn wegen städtischer Auflagen bleibt der Bar nur ein schmaler Streifen des Trottoirs zum Aufstellen kleiner Bartische und einer Sitzbank.

Der Ärger mit der Einsprache

Die Idee einer Aufwertung des Merkurgässli brachte eigentlich die Immobilienfirma U. C. Buchschacher AG ins Spiel. Die Firma verwaltet das Gebäude an der Laupenstrasse 4, wo einst das ­Kino Royal im Erdgeschoss beheimatet war. Vom Kino ist nichts mehr zu sehen, zurzeit wird gerade die Fassade an der Rückseite durchbrochen, damit auch dort ein Zugang zum Merkurgässli entsteht.

«Das Merkurgässli könnte mit Aussenbestuhlung und allenfalls einer Teilüberdachung aufgewertet werden», sagte Bruno Moser von der Buchschacher AG nach dem Auszug des Kinos vor über einem Jahr. Eine Idee war ein Gastrobetrieb im Stile einer Markthalle. Als Start für eine neue Nutzung peilte man das Frühjahr 2018 an. Auch hier herrscht heute Ernüchterung. Eine mittlerweile abgewiesene Beschwerde hat den Umbau um ein Jahr blockiert. Mietverträge unterzeichnet hat bislang auch noch niemand.

Doch das könnte sich schon bald ändern. Bruno Moser kündigt an, dass man mit zwei Parteien kurz vor der Einigung stehe. Im Frühjahr 2019 sollen diese einziehen. Um wen es sich handelt, will er nicht verraten. Was er verrät: Ins Untergeschoss zieht ein Dienstleister, in die vordere Hälfte des Erdgeschosses ein Gastronomiebetrieb.

Noch offen ist die Nutzung der hinteren Fläche, also jene mit Zugang zum Merkusgässli. Bezüglich Lokal mit Aussenbestuhlung spricht man bei der Buchschacher AG mittlerweile eher von einer «Nice to have»-Variante. «Wir sind auch mit einem Verkaufsladen zufrieden», meint Moser. Die Idee mit der Nutzung des Merkurgässli sei aber nicht vom Tisch. (Berner Zeitung)