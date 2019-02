Der Verkehr rollt wieder unablässig über die Dorfstrasse in Grosshöchstetten. Auf der Höhe des stattlichen Gebäudes, das die Nummer 18 trägt, bremsen die Autofahrer an diesem Tag aber ab.

Einige bleiben ganz stehen, andere rollen langsam vorüber, um das Haus zu betrachten, in dem es am späten Dienstagabend gebrannt hat. Ja, es habe einem den Schlaf geraubt, als man erfahren habe, dass ein Feuer ausgebrochen sei, schildert eine Passantin. Sie unterhält sich mit einer Bekannten über den Brand. In kleinen Gruppen stehen auch andere Dorfbewohner in der Nähe zusammen, das Thema ist bei allen dasselbe.