Das Örtchen des Loslassens

Man darf ja so etwas eigentlich gar nicht schreiben. Bei diesem Thema sind die Leute noch peinlicher berührt, als wenn man über Sex redet. Nur schon die Erwähnung einer Toilette löst bei vielen Verlegenheit aus. Auch ich bin ein Mensch, der findet, gewisse Dinge müssten weder an- noch ausgesprochen werden. Der Gang auf die Toilette ist so etwas. Ein notwendiges Übel, bitte nicht der Rede wert.