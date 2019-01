Liebe Leserinnen, liebe Leser

Ich hoffe, Sie sind gut im neuen Jahr angekommen, und wünsche Ihnen auch im Namen aller meiner Kolleginnen und Kollegen bei der «Berner Zeitung» im 2019 viel Freude, Erfolg und Gesundheit!

Sie sehen meinen Kopf zum ersten Mal auf diesem Kanal. Zum Jahresbeginn habe ich von Peter Jost die Chefredaktion der BZ übernommen. Deshalb möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin in Neuenegg im Sensetal aufgewachsen, habe an der Universität Bern studiert und war in den letzten zwanzig Jahren unter anderem bei der «Aargauer Zeitung» in Baden, bei der «SonntagsZeitung» und beim «Tages-Anzeiger» in Zürich tätig, wo ich bis vor einem Jahr Mitglied der Chefredaktion war. Mitte 2018 bin ich mit meiner fünfköpfigen Familie von Zürich nach Bern zurückgekehrt.