«Das Laufenbad ist schwierig, und wir können es nicht mehr stemmen.»Hans Rudolf Steiner,Wirt

Steiner wirtet hier mit seinem Partner Rémy Borer, dessen Gesundheit ein weiterer Grund fürs Kürzertreten ist. Sie sitzen am Tisch, vor sich Milchkaffee und ein Menage. Der 76-jährige Borer blättert im «Blick», eine Halskette mit Kreuz lugt aus dem Hemd heraus. Ein Bild an der Wand zeigt ihn in jüngeren Jahren. An der Wand lehnen Krücken.

Verliebt am Bahnhofbuffet

50 Prozent will Steiner danach arbeiten. «Mehr nicht, denn ich habe noch meinen Pflegefall», sagt Steiner und blickt in Borers Richtung. Seit 40 Jahren sind sie zusammen, kennen gelernt haben sie sich in Solothurn am Bahnhofbuffet. Damals mussten sie sich viel anhören, doch: «Die grössten Kritiker wurden die treuesten Gäste», sagt Borer, Steiner nickt. Seit 1981 wirten sie gemeinsam, rund um die Uhr sind sie zusammen. «Streit gibt es selten, wir diskutieren alles aus, aber nie vor den Gästen», sagt Borer und deutet zur Treppe, die in ihre Wohnung führt.

Seit 2011 sind sie im Laufenbad, parallel dazu führen sie das Badibeizli in Kirchberg. Der letzte Sommer hat Steiner an die Grenze gebracht: Morgens früh fing er dort an, und um 16 Uhr machten sie das Laufenbad auf. «Das sind lange Tage», meint Steiner. Beide lernten Koch und Kellner, die Rollen sind heute klar verteilt: Steiner kocht, der Renner ist Rösti mit Leberli. Borer war, solange er Kraft hatte, der Gastgeber.

Kraft müssen sie aber noch einmal aufbringen für den Umzug: Nicht nur ihre Wohnung, auch fünf zugelaufene Katzen, Geissen, Kaninchen und Enten ziehen mit ihnen um. Ob sie für einen Teich beim neuen Daheim Platz haben, steht noch in den Sternen. Borer blickt von der Zeitung auf, er hat Tränen in den Augen. Sie haben ein Haus in Kirchberg gemietet, fünf Gehminuten von der Badi entfernt.