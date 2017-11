Das Jubiläumsprofil

Baut die Kunsthalle Bern etwa an? Auf dem Dach der altehrwürdigen Institution stehen Bauprofile und nehmen ein zusätzliches Stockwerk vorweg. Gleichzeitig wurde kürzlich ein Baugesuch für das Gebäude am Helvetiaplatz 1 eingereicht. All jene, die nun schon einen Leserbrief mit dem Titel «Keine Steuergelder für einen Kunsthalle-Anbau» aufsetzen wollen, können den Stift getrost zur Seite legen. Gemeinsam haben die Profile und die Eingabe bloss eine Sache: Bei beiden ­handelt es sich um ein Kunst­projekt.

Die Bauprofile sind Teil von «ÜberRealität», einem Projekt von Westfenster, das vom Schweizer Künstlerduo Wittmer & Koenig realisiert wird und die Veränderung des Raums durch die digitalen Medien thematisiert. Und hinter der Bau­eingabe stehen Sabina Lang und Daniel Baumann, kurz L/B. Das Berner Künstlerpaar, das international bekannt ist für seine architektonischen Interventionen wie das mobile Ein-Zimmer-Hotel «Everland», wird im Jubiläumsjahr einen Pavillon auf dem Vorplatz errichten.

Überraschende Themen

2018 feiert die Kunsthalle ihr 100-jähriges Bestehen. Gegründet wurde sie auf Initiative von Berner Kunstschaffenden hin, die sich einen Ausstellungsort, aber auch ein Fenster zur ­internationalen (Kunst-)Welt wünschten. Der zweite Punkt hat das Ausstellungsprogramm immer wieder dominiert, doch zum Geburtstag spielen regionale Kunstschaffende vermehrt eine tragende Rolle in der Kunsthalle – nicht nur im Pavillon auf dem Vorplatz, wo neben einer Bar auch verschiedenste kulturelle Events durchgeführt werden.

Auftakt bildet ab dem 24. Februar die Ausstellung «Die Zelle», für die Direktorin Valérie Knoll Arbeiten von Bernern wie Manuel Burgener oder Annina Matter und internationalen Kunstschaffenden wie Cosima von Bonin oder Bianca Baldi zusammen­getragen hat. Ihnen allen ist die Auseinandersetzung mit Möbeln eigen. Ähnlich überraschend wird Knoll das Ausstellungsjahr 2018 mit «The Overrated Body II» ausklingen lassen: mit einer Schau über Mode.

Überfigur Szeemann

Dazwischen wird ab dem 9. Juni dem bis anhin prägnantesten Kunsthalledirektor gehuldigt: Harald Szeemann (1933–2005). Der Berner Kurator mit österreichisch-ungarischen Wurzeln hat von 1961 bis 1969 den Ausstellungsbegriff erweitert und strahlte mit seinen Projekten weltweit aus. Doch seine Verdienste wurden von den Zeitgenossen nicht immer erkannt, und es blies ihm in Bern ein kritischer Wind entgegen.

Die Ausstellung «Museum der Obsessionen» will alle Facetten von Szeemanns Kunsthalle-Ära beleuchten. Wie grosse Spuren diese in der Kunstgeschichte hinterlassen hat, zeigt auch der Ausstellungspartner: Das renommierte Getty Research Institute in Los Angeles, das Szeemanns Nachlass verwaltet, wird die Ausstellung im Februar in den USA austragen.

Selbstverständlich findet ein Jubiläum im Jahr 2018 auch vir­tuell statt: Ab Frühjahr will die Kunsthalle schrittweise ihr Archiv online stellen. Entstehen soll keine simple Datenbank, sondern eine dynamische Plattform, die Forschungsschritte nachvollziehbar machen soll.

Einziger Wermutstropfen bleibt für die Kunsthalle die Sanierung der benachbarten Kirchenfeldbrücke, die Ende Juli startet – und im Gegensatz zu den Bauprofilen echten Baustellenlärm mit sich bringen wird. (Berner Zeitung)