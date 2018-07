Das Joghurt aus den Bergen wird industriell hergestellt

Lebensmittel aus den Bergen sind etwas Besonderes. Sie wecken Erinnerungen an idyllische Landschaften und vielleicht auch an schöne Ferien, sorgen auf alle Fälle für Emotionen, wie sie beim Anblick landläufiger Produkte aus industrieller Fertigung schon lange nicht mehr aufkommen.

Verstärkt werden diese Gefühle durch nostalgisch angehauchte Werbung von Sennen, die mit viel Liebe und noch mehr Handarbeit in einem offenen Kessi die gute Alpenmilch verarbeiten. Entsprechend sind die Leute bereit, für solche Produkte tiefer in die Tasche zu greifen.

Starkes Wachstum

Das Joghurt von Pro Montagna ist so ein Lebensmittel aus den Bergen. Es wurde 2007 lanciert und gehört zu den ersten Produkten, die Coop unter dem Namen Pro Montagna auf den Markt gebracht hat. Mit dem neuen Label verfolgte der Grossverteiler damals zweierlei. Zum einen wollte er der Schweizer Berglandwirtschaft etwas Gutes tun, zum andern dem wachsenden Bedürfnis der Konsumenten nach urtümlichen Lebensmitteln Rechnung tragen.

Es sollte sich lohnen, wie Coop-Sprecherin Alena Kress heute zufrieden festhält. Der mit dem Label erzielte Umsatz sei seit den Anfängen «stetig angestiegen», habe im letzten Jahr die 56-Millionen-Marke erreicht, hält sie fest.

Im Vergleich zum konzernweiten Um­satz von gut 29 Milliarden Franken mag das zwar noch immer ein Klacks sein. In seiner Nische entwickelt sich das Label aber sehr wohl. Allein seit 2011 habe sich der Umsatz von 34 auf 56 Millionen Franken gesteigert, fährt Kress fort. Das entspricht einem Plus von immerhin fast 65 Prozent.

Hohe Transportkosten

Wie viel sich die Kunden das Label kosten lassen, zeigt das Pro-Montagna-Joghurt anschaulich. Der 500-Gramm-Becher mit Früchten steht für 2.95 Franken im Coop-Regal, den gleich grossen Becher aus dem Flachland gibts für 1.95 Franken. Letzteren sogar in Bioqualität, derweil die Bergvariante nur aus konventioneller Milch stammt.

Der Aufschlag von gut 50 Prozent habe dennoch seine Berechtigung, findet Beat Klöti, Chef der Lataria Engiadinaisa in Bever. Der Betrieb, der zu 80 Prozent dem Milchriesen Emmi gehört, stellt neben Käse und Frischprodukten für den regionalen Markt auch die Pro-Montagna-Joghurts für die ganze Schweiz her.

Klöti fährt fort: An einem so dezentral gelegenen Firmen­standort wie dem Engadin seien allein die Kosten für den Transport hoch. Das gelte für das Zusammenführen der Milch genauso wie später für den Vertrieb der fertigen Ware in Richtung Unterland.

Industrielle Prozesse

Die Lataria Engiadinaisa verarbeitet die Milch aus dem ganzen rund 90 Kilometer langen Tal. Sie tut dies mit ihren 14 Angestellten in einem unscheinbaren Flachdachbau im Gewer­be­gebiet gleich am Bahnhof.

Das passt, denn die Abläufe im Innern folgen ganz einem gewerb­lich-in­dust­ri­ellen Muster: Die Milch für das Pro-Montagna-Joghurt wird in einem geschlossenen Sys­tem von Tank zu Tank gepumpt, dabei zuerst pasteurisiert, dann mit den Joghurtkulturen versetzt, schliesslich mit der gewünschten Fruchtzubereitung vermischt und abgefüllt.

Erst jetzt kommt in diesem automatisierten Prozess, wie er in ähnlicher Art bei den grossen Milchverarbeitungswerken Standard ist, der Mensch richtig ins Spiel. Ein Mitarbeiter stellt die leeren ­Becher auf ein Band, ein anderer beigt später die vollen, noch un­ter Reinluft verschlossenen Becher in den Karton für den Abtransport.

Ebenso industriell mutet der Fertigungsprozess bei den Zutaten an. Die Früchte für das Apri­ko­senjog­hurt etwa werden im Wallis angebaut, im Thurgau eingekocht und erst in einem dritten Schritt zur definitiven Verarbeitung ins Engadin gefahren.

Klöti will dem Pro-Montagna-Joghurt die Besonderheit trotzdem nicht absprechen. Weil es nicht nur aus Bergmilch besteht, sondern auch in den Bergen hergestellt wird, was der Region insgesamt einen höheren Verdienst garantiert.

Vor allem aber auch, weil die Bauern dank der Verarbeitung vor Ort deutlich mehr an ihrer Milch verdienen: Sie könnten zwar, sagt er, auch die Grossindustrie im Unterland beliefern, müssten dann aber mit einem tieferen ­Erlös und zusätzlich höheren Transportkosten rechnen.

Für den Erhalt der Engadiner Landwirtschaft und damit der Engadiner Kulturlandschaft sei die finanzielle Stütze wichtig, fährt Klöti fort. Er redet vom ohnehin schon starken Trend, das Melken auch im Berggebiet aufzugeben, führt weiter aus, dass die angelieferte Milchmenge deshalb innert kurzer Zeit um ein Drittel von 9 auf 6 Millionen Kilo im Jahr zurückgegangen ist.

Ins Pro-Montagna-Joghurt fliessen davon übrigens nur etwas mehr als 10 Prozent, was einem jähr­lichen Ausstoss von 500 000 Bechern entspricht. Aber: «Das Geschäft ist von zentraler Bedeutung für uns.»

Die Besonderheit des Joghurts ist amtlich besiegelt. Mit dem Label Berg – oder eben Montagna – darf nur versehen werden, was wirklich in den Bergen hergestellt wird. Die Engadiner Bauern erfüllen die Bestimmung genauso wie die Lataria Engiadinaisa. Bever liegt auf 1700 Metern über Meer und nennt sich stolz «eine der höchstgelegenen Molkereien Europas». (Berner Zeitung)