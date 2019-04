Das Hüttendorf im Gürbetal

Am Rand der Gemeinde Toffen liegt der Lochacker. Ein Weg, ein paar Häuser, Gärten und Wiesen. Und schliesslich, am Ende des Lochackerwegs, ein «Ghütt». So sagt es eine Einwohnerin. Das Hüttendorf neben einem Hof besteht aus einer grosszügigen Voliere, einem Hundezwinger, einem Bienen- und einem Tomatenhaus. Und aus Gerümpel, das sich über das Areal verteilt.

Manche Bauten sind behelfsmässig mit Blachen abgedeckt. Allesamt sehen sie verwittert und verlottert aus. Sie wurden auch nicht erst gestern gebaut. Sondern vor Jahren, vor Jahrzehnten schon. Allerdings, und das ist das Seltsame an diesem Fall: Die fünf Kleinbauten wurden in all den Jahren nie von der Gemeinde bewilligt. Erst jetzt sollen sie nachträglich legalisiert werden.

Das Baugesuch

Am 21. März erschien im Gürbetaler Anzeiger eine «nachträgliche Bau- und Gewässerschutzpublikation», unterzeichnet von der Baupolizeibehörde der Gemeinde Toffen. Der Gesuchsteller wohnt zwar in Toffen, aber nicht bei seinen Tieren, sondern weiter unten im Dorf. Die «diversen Kleinbauten» stehen auf zwei Parzellen und liegen in der Landwirtschaftszone.

Der Vogelkäfig ist 20 Meter lang, 6,5 Meter breit, besteht aus «einer Metallkonstruktion aus Stahlrohren mit Drahtgeflecht» und ist «auf Gartenplatten montiert». Das Dachwasser versickert. Nach ähnlichem Muster wurden auch die Bauten für Hunde, Schafe, Bienen und Tomaten gebaut. Das Gesuch für diese Bauten liegt derzeit öffentlich auf der Bauverwaltung in Toffen auf. Es besteht aus ein paar wenigen Seiten.

Das Gesuch beinhaltet einen Übersichtsplan, auf dem die einzelnen Bauten kaum zu erkennen sind. Eine Liste mit den Eigentümern der angrenzenden Parzellen. Und Fotos der verschiedenen Bauten – sie sind alle blass und unscharf.

Die interessanteste Information hat der Gesuchsteller von Hand aufs Papier gekritzelt: das Alter der fünf Bauten. Demnach wurden Voliere, Zwinger, Bienen- und Tomatenhaus 1985 gebaut, der Schafstall 2004. So jedenfalls hat es der Eigentümer ins Baugesuch gekritzelt. Erwähnt wird auch noch ein «Spielgerät» von 1976.