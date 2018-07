Das Gurtenfestival bei Nacht

Vorsorglich hatte BZ-Fotograf Raphael Moser einen Drohnenflug während des Gurtenfestivals beantragt – Samstagnacht war es dann so weit: Während des letzten Auftrittes auf der Hauptbühne durfte sich die Drohne in die Lüfte erheben. Glücklicherweise hatte der Regen kurz vor dem Konzert des deutschen Rappers Cro aufgehört. Herausgekommen sind beeindruckende Bilder:

Was am letzten Tag des diesjährigen Gurtenfestivals sonst noch so gelaufen ist auf dem Berner Hausberg, können Sie im Ticker nachlesen. (mb)