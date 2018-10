Das Gewerbe will bleiben

Der Bahnhof: direkt nebenan. Die Autobahn: einen Katzensprung entfernt. Supermarkt, Schule, Sportplatz: alles zu Fuss erreichbar. Das Lischenmoos in Gümligens Ortszentrum könnte kaum besser gelegen sein.

Heute werde das Gewerbedreieck, mit seinen Garagen und Abstellplätzen, aber zu wenig gut genutzt, findet die Gemeinde. Sie möchte auf dem Areal deshalb ein neues verdichtetes Quartier mit Wohnungen, Büros sowie Gewerbe entwickeln.

Vor knapp einem Jahr hat sie für fast eine Million Franken Planer engagiert und erste Visionen davon entwerfen lassen, wie eine Überbauung dereinst aussehen könnte. Die grobe Stossrichtung ist seither klar: Es soll ein lebendiges, verdichtetes Quartier entstehen mit Platz für mehrere Hundert Personen. Angedacht sind zudem ein neuer Zentrumsplatz, ein Hochhaus sowie ein Park in der Umgebung.

Widerstand beim Gewerbe

Das Ganze hat allerdings einen entscheidenden Haken. Denn das Areal gehört grösstenteils nicht der Gemeinde, sondern ist auf mehrere Dutzend Landeigentümer verteilt. Sie alle muss die Gemeinde erst noch vom Siedlungsprojekt überzeugen und zudem darauf hoffen, dass auch die ansässigen Gewerbler sich zu einem Wegzug bewegen lassen.

Das gestaltet sich aber gar nicht so einfach, wie sich zeigt. «Wir bleiben», sagt etwa Peter Brechtbühl von der gleichnamigen Tankstelle. Ein Stück Land auf dem Lischenmoos besitzt er selber, weitere Parzellen gehören ihm im Baurecht. Er will am Standort für sein Geschäft festhalten. «Die Lage hier ist super», so Brechtbühl.

Die Situation: Zum Vergrössern auf Karte klicken.

Als Alternativstandort wollte die Gemeinde den Gewerblern die rund zwei Kilometer entfernte Industriezone Tannental beim Autobahnanschluss schmackhaft machen. «Dort wären wir aber am Ende der Welt», sagt Peter Brechtbühl. Ein Wegzug komme nicht infrage. Ähnlich tönt es auch bei Beat Kunz, der vor Ort Wohnmobile ausstellt, verkauft und wartet.

«Wir brauchen den Durchgangsverkehr», sagt er. In den nächsten zehn Jahren werde er «sicher nicht von hier weggehen». Auch bei der Volvo-Garage, dem Autoservice-Dienstleister Adam Touring oder der Chemiefirma Silitech heisst es auf Anfrage, man wolle unbedingt am Standort festhalten.

Einige sind auf dem Areal zwar nur Mieter, sie haben aber keine Angst, dass man sie wegjagt. Die Baurechtsverträge mit der Eigentümerin seien eben erst um sechzig Jahre verlängert worden.

Der erhoffte Sinneswandel

Das weiss auch Thomas Hanke. Der Muriger FDP-Gemeindepräsident spricht von einem fürs Bauvorhaben «unglücklichen Zeitpunkt», zu dem die Verträge verlängert worden seien. «Das geschah leider gerade noch, kurz bevor wir die Planungen auf dem Perimeter in Angriff genommen haben.»

Hanke hält aber fest, dass immer klar war, dass das geplante Quartier nicht von heute auf morgen entstehen wird. «Das ist ein Prozess über mehrere Jahrzehnte.» Auch werde man die Gewerbler auf keinen Fall zu einem Wegzug drängen. «Die Bestandsgarantie steht, die tasten wir nicht an.»

«Beginnt in einer Ecke des Areals erst einmal die Aufwertung, könnte das der Stein des Anstosses sein.»Thomas Hanke, Gemeindepräsident Muri-Gümligen (FDP)

Wie aber soll im Lischenmoos ein neues Mischquartier entstehen, wenn sich das Gewerbe von Anfang an querstellt und sich selbst die Landeigentümer mit langfristigen Verträgen zum Status quo bekennen?

Thomas Hanke sieht die Situation nicht so kompliziert, wie sie scheinen mag. Er glaubt, dass die Eigentümer das Potenzial der geplanten Arealentwicklung früher oder später erkennen werden.

«Für sie ergeben sich dadurch Vorteile», sagt Hanke, der damit rechnet, dass sich der Wert des Standorts durch eine Überbauung massiv erhöhen würde. Er ist überzeugt: «Beginnt in einer Ecke des Areals erst einmal die Aufwertung, könnte das der ‹Stein des Anstosses› sein.»

Abstimmung 2020

Auch wenn in der Sache Geduld gefragt ist – nur Däumchen drehen und abwarten wird die Gemeinde nicht. Vor kurzem ist die öffentliche Mitwirkung zum Projekt auf dem Lischenmoos zu Ende gegangen. Sie sei «ruhig und konstruktiv» verlaufen, so Hanke.

Als Nächstes übergibt die Gemeinde die Pläne dem Amt für Gemeinden und Raumordnung zur Vorprüfung. 2020 soll dann die Muriger Stimmbevölkerung über die Planung abstimmen. Bis dann sei noch einiges zu tun.

So werde es eine Herausforderung sein, den Bürgern das komplexe Vorhaben verständlich zu machen. Hanke bleibt aber zuversichtlich. «Wir sind auf dem richtigen Weg.» (Berner Zeitung)