Das Geschäft mit den Online-Retouren

Biertrinker, Pizzaesser, Hausbesetzer: An der Könizstrasse 276 im Liebefeld hat das Publikum in den letzten Jahren gleich mehrmals gewechselt. Nach dem Konkurs der Bierbar Erzbierschof geschäftete eine Zeit lang eine Pizzeria. Anfang 2018 wurde das Gebäude dann sogar kurzzeitig besetzt, ehe es zuletzt mehrere Monate lang leer stand.

Bald wird im Haus wieder ein neuer Typus ein- und ausgehen: der Schnäppchenjäger. Auf den rund 350 Quadratmetern Fläche eröffnet am Dienstag die Sparinsel – ein Laden, der Markenkleider sowie Schuhe und Wohnaccessoires verkauft. Der Name ist dabei Programm. «Bei uns gibt es Originalartikel bis zu 80 Prozent günstiger als im normalen Handel», wirbt Filialleiter Yilmaz Demirci. Im Angebot stehe ausschliesslich A-Ware. Das bedeutet: keine Fälschungen, kein Secondhand, keine Produktionsfehler.

Retouren von Onlineshops

Nur: Wie ist es überhaupt möglich, ungebrauchte Markenkleider so günstig zu verkaufen? «Die Schnäppchenpreise können wir anbieten, weil wir voll auf Internetretouren setzen», so Demirci. Das heisst: Ein Grossteil der Artikel, die es in der Sparinsel zu kaufen gibt, haben sich Kunden einst via Internet nach Hause liefern lassen und dann – weil sie ihnen nicht gefallen haben oder von der Grösse her nicht passten – wieder zurückgesandt. Für viele Onlineshops ist es schlicht nicht rentabel, solche retournierten Artikel wieder neu zu verpacken und zu lagern. Oftmals landen sie deshalb – auch wenn sie noch in einem tadellosen Zustand sind – im Müll (siehe Box).

Mittlerweile gibt es aber Abnehmer, die genau auf solche Ware aus sind. Sie kaufen den Onlineshops die retournierte Ware zu stark reduzierten Preisen ab und bringen sie dann – verhältnismässig immer noch zu Schnäppchenpreisen – unter die Leute. Nach diesem Konzept funktioniert auch die Sparinsel. «Wir haben ein Netz von Onlineshops, mit denen wir zusammenarbeiten», so Demirci.

25'000 Artikel, 1000 Marken

Vom Superdry-Kapuzenpulli über Diesel-Jeans bis hin zu Nike-Schuhen: Über 25'000 Artikel von über 1000 Marken hängen im Laden im Liebefeld an den Bügeln respektive lagern im Keller. Trotz des riesigen Angebots ist die Auswahl beschränkt. «Die Artikel gibt es immer nur in den Grössen und Farben, in denen wir sie erhalten», so Demirci. Zwar versuche man, möglichst die Filetstücke zusammenzukaufen. «Oft wissen wir vorher aber auch nicht, was genau in den Paketen steckt, die wir kaufen.» Die Ware bestelle und erhalte man palettenweise in Grossmengen. Nebst den Internetretouren kauft die Sparinsel teilweise auch Konkursmasse, also stark vergünstigte Artikel von Modegeschäften, die Pleite gemacht haben.

Yilmaz Demirci ist überzeugt, dass das Konzept mit den Schnäppchen im Könizer Liebefeldquartier ziehen wird. «Einen solchen Laden gibt es in der Umgebung noch nicht», sagt der 27-Jährige aus dem solothurnischen Grenchen. Der Standort punkte zudem mit einer guten ÖV-Anbindung und einer belebten Gegend. Jungunternehmer Demirci kommt ursprünglich aus der Automobilbranche. Die letzten paar Jahre hat er aber als Verkäufer in verschiedenen Kleidergeschäften gearbeitet. «Ich habe mich schon immer sehr für Mode interessiert.» In seinem Laden werde er die Kunden daher auch beraten – falls es die Schnäppchenjäger denn wünschen. (Berner Zeitung)