Das Gemeindehaus kommt vors Volk

Am 2. Februar 2020 wird die Schwarzenburger Stimmbevölkerung nicht nur über die nationalen Vorlagen befinden, sondern auch über ein bedeutendes Thema für das Dorf: die Sanierung des Gemeindehauses. Abgestimmt werden soll an der Urne über einen Kredit von 5,2 Millionen Franken. Der Hauptteil davon fliesst in die eigentliche Sanierung, 375'000 Franken wiederum werden für die Aus­lagerung der Gemeindeverwaltung während des Baus benötigt. Einberechnet sind zudem jene 532'000 Franken Planungskredit, welche die Gemeindeversammlung bereits letzten Dezember bewilligte.