Das Ende der zwei Platanen

Niederhünigen

Nicht nur die Platanen im Schlossgarten Jegenstorf unterliegen den Auflagen des Naturschutzes. Auch andernorts muss beim Fällen von Bäumen auf Vögel und kleine Säugetiere Rücksicht genommen werden.



So zum Beispiel in Niederhünigen. Dort liegt die Bewilligung für die Fällung der alten Linde an der Dorfkreuzung vor, wie das Regierungsstatthalteramt bestätigt. Die Sperrzeit vom 1. April bis zum 15. Juli gelte es überall einzuhalten.



In Niederhünigen muss zudem ein Ersatzbaum gepflanzt werden. Auch dabei handelt es sich laut Regierungsstatthalteramt um eine übliche Auflage.