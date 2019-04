Das Einkaufserlebnis soll gleich bleiben

Die Mitarbeitenden wurden übernommen

Nach wie vor können dort Spielzeuge gekauft werden, allerdings unter neuem Namen. Im Verlauf des März sei das Geschäft in Lyssachoptisch umgestaltet worden, erklärt Franz Schweighofer, Verkaufsleiter von Smyths Toys in der Schweiz und Österreich. Dies habe sich in erster Linie auf die Entfernung von Schildern und Dekorationselementen, die auf Toys R Us zurückgegangen seien, bezogen.

Was die hiesigen Kunden wohl am meisten interessieren dürfte: «Sowohl die Kundenkarte wie auch die Geschenk- und Gutschriftenkarten von Toys R Us sind weiterhin uneingeschränkt gültig», betont Schweighofer. Und ebenfalls wichtig: Es habe infolge der Übernahme keine personellen Änderungen gegeben. Denn es sei rein rechtlich immer noch dasselbe Unternehmen – nur mit neuem Eigentümer und neuem Namen; daher seien auch alle Verträge mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufrechterhalten geblieben.

Zu den Zielen von Smyths Toys sagt der Verkaufsleiter: «Durch Prozessoptimierungen wollen wir unsere Mitarbeiter zunehmend freispielen, um mehr Zeit für die Kunden zu haben.» Auch soll eine höhere Verfügbarkeit – gerade bei stark nachgefragten Produkten – gewährleistet sein. Und schliesslich könnten sich die Kunden tiefer Preise sicher sein, denn Smyths Toys werde eine aggressivere Preispolitik betreiben.

Was das Sortiment betrifft, sagt Schweighofer: Gerade jetzt, mit Beginn der warmen Jahreszeit, sei in den Filialen ersichtlich, «dass wir unser Outdoorsortiment deutlich erweitert haben».Trampoline, Hüpfburgen, Schaukelgestelle und mehr seien ausgestellt.

Bisher vor allem auf der Insel vertreten

Noch dürfte Smyths Toys hierzulande nicht sehr bekannt sein, war der Spielzeughändler bisher doch vor allem in Irland und Grossbritannien vertreten. Die Verantwortlichen glauben laut Schweighofer jedoch daran, dass sich das ändern wird.Es sei zu erwarten, dass ein Bekanntheitstransfer von Toys R Us zu Smyths Toys stattfinden werde, zumal die Standorte dieselben blieben, sagt er. «Zudem werden wir alle medialen Kanäle nutzen, um den neuen Namen in Erinnerung zu bringen.»

Mittelfristig sei das Ziel, auch durch die Eröffnung weiterer Filialen zu wachsen.Vorerst würden die Ressourcen aber dafür eingesetzt, Smyths Toys strategisch und konzeptionell vorwärtszubringen.