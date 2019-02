Ein paar junge Frauen trinken Bier, lachen, spielen Dart. An der Bar sitzen Männer und trinken ihr Feierabendbier. Bald müssen sie dafür an einen anderen Ort ausweichen: Das Churchill Pub in Vorimholz, Gemeinde Grossaffoltern, schliesst Ende April seine Türen. Die Besitzerin, Susanne Egger, hat die Liegenschaft verkauft. Noch in diesem Jahr soll das Gebäude abgerissen werden und Platz machen für ein Mehrfamilienhaus.

Konflikt mit den Nachbarn

Susanne Egger und ihr Mann haben das Churchill Pub vor 28 Jahren gekauft. In der Zeit waren sie ebenfalls Pächter des Restaurants Krone in Aarberg und bereits Inhaber des Rössli Pubs, ebenfalls in Aarberg. Egger: «Wir führten parallel drei Betriebe.» Bald schrumpft das Kleinimperium auf das Pub in Aarberg.

«Das Churchill ist ein Nullsummenspiel», sagt Egger. «Im Sommer läuft zu wenig, im Winter muss man das Defizit mit Mühe und Not wieder wettmachen.» Im Gebäude in Aarberg hingegen würden sich wenigstens noch eine Bäckerei sowie eine vermietete 5-Zimmerwohnung befinden, das bringe Geld in die Kasse.

Die Lage im Weiler Vorimholz habe sich vor einigen Jahren verschlechtert, so Egger, als terrassenseitig neben dem Pub eine Neubausiedlung entstand. Familienleben und Barbetrieb in unmittelbarer Nachbarschaft: Es kam zu Konflikten und Lärmklagen, hauptsächlich im Sommer, und die zogen Auflagen der Gemeinde nach sich. «Somit durften wir auf der Terrasse keine Musik mehr hören», sagt Susanne Egger.

Die Situation wurde für die Inhaberin zusätzlich unbefriedigend, als sich das langjährige Pächterpaar trennte und sich vom Churchill zurückzog. Von da an musste Egger auf eigene Rechnung wirtschaften. Und jetzt hat sie, bald 65, zweifache Grossmutter und unternehmungslustige Frau, für die nächsten Jahre andere Pläne.