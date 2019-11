Das Budget ist unter Dach

In Münchenbuchsee bleibt in Sachen Steuerfuss alles wie bisher. Das Stimmvolk hat dem Budget 2020 mit grossem Mehr zugestimmt. Es rechnet im allgemeinen Haushalt bei einem Aufwand von rund 33,5 Millionen Franken mit einer schwarze Null. Der kleine Gewinn von 29'000 Franken geht in die finanzpolitische Reserve.