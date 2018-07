Das Bangen der kroatischen Fans in Bern

Diese Szene gehört zu den schönsten dieser Fussball-Weltmeisterschaft: Auf der stumm geschalteten Grossleinwand sieht man Sekunden nach dem Schlusspfiff französische Siegerspieler, die sich in einer jubelnden Traube vermengen. Im gleichen Augenblick erbebt der Waisenhausplatz unter kroatischem Jubel. Begeistert steigen die Leute, praktisch alle in rot-weissen Kroatien-Shirts, in der PublicViewing-Zone auf die Stühle, aus den Lautsprechern der Bar hämmern kroatische Gassenhauser. Alle singen mit, einer zündet sogar ein Pyro. Hat da jemand gerade ein Fussballspiel verloren?

Egal. Was zählt ist Hrvatska. Kroatien. Die ungefähr vier Frankreich-Fans, die sich unter die paar Hundert Kroaten gemischt haben und als einzige wirklich etwas zu feiern hätten, lassen sich von der warmen kroatischen Euphorie mittreiben. Man liegt sich hemmungslos in den Armen, egal ob Kroate, Schweizer, Südamerikaner oder Chinese. «Wir sind eben gute Verlierer», schreit mir eine junge Frau, Luka Modrics Nummer 10 auf dem Rücken, ins Ohr: «Huere geil! Huere geil!»

«I bi mega stolz»

Ivo Curic lacht und schüttelt den Kopf. Was los gewesen wäre, hätte Kroatien den Final gewonnen, «das kann auch ich mir nicht vorstellen», sagt er. Curic spielt Fussball in der 3.-Liga-Mannschaft des SV Slavonija und ist auch dessen Sportchef. Er ist mit vielen Kollegen auf den Waisenplatz gekommen. «Ich hätte gerne gegen ein besseres Frankreich verloren», sagt er zwischen zwei Liedern nach dem Spiel, «aber es ist okay so.» Was Kroatiens Fussballer für das kleine Land geleistet hätten, sei grossartig. Einmalig. Ein Traum.

«I bi mega stolz», ist vielleicht der häufigste Satz, den man auf dem Waisenhausplatz (wenn nicht gerade kroatisch gesprochen oder geschrien wird) während der finalen 90 Minuten hört.

Haupstadt von Hrvatska

Man steht sehr dicht in der Berner Abendhitze, der Frauenanteil ist bemerkenswert hoch. Die Raucher(innen)quote liegt bei gefühlten 100 Prozent. Die Frisuren sitzen sehr perfekt, wie bei den Spielern während der Nationalhymne, die Armtätowierungen: eine Pracht. Von überall her wird Bier aus Zweiliterkrügen nachgeschenkt, und aus den synthetischen Kroatien-Shirts, die alle tragen, entwickelt sich ein Geruchsaroma, das demjenigen einer Fussballergarderobe nicht unähnlich ist. Beim 1:1-Ausgleichstreffer von Ivan Perisic kracht ein heftiges Biergewitter nieder. Bern, Hauptstadt von Hrvatska!

Woher kommen plötzlich all die Kroaten, fragt man sich, und die Antwort kommt, während eines Spielunterbruchs, prompt: «Weisch», wird man aufgeklärt, Kroatien sei zwar ein kleines Land, mit bloss knapp vier Millionen Einwohnern. Mindestens so viele Kroaten leben jedoch im Ausland, München etwa gehöre zu den grössten kroatischen Städten. Und in der Region Bern hätten wohl 10'000 Personen kroatische Abstammung.

Aber so gross wie während der 90 Finalminuten war Kroatien wohl noch nie. (Berner Zeitung)