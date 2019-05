«Das Alphorn hat mich in seinen Bann gezogen»

Der Wert von Pausen

Zur Arbeit fährt er mit dem Zug, die jeweiligen Strecken zum Bahnhof legt er zu Fuss zurück. Rund zehn Kilometer pro Tag. Auf den Spaziergängen beschäftigt er sich mit seinen Gedanken im Kopf. Worte, die sich in Verbindung mit seinen Alphornerfahrungen zu Weisheiten formen und später in Form von Gedichten auf Papier landen. Alles «aus Spass, mit Worten zu spielen und Detailarbeit und Präzision zu pflegen».

Am liebsten möchte Fred Flessenkämper ein Buch herausgeben mit all seinen Gedichten. Das sei aber aufwendig, darum publizierte er im letzten Dezember siebzehn Stück in einem Heft – als Weihnachtsgeschenk für seine Frau. Das Heft ist ein Gemeinschaftswerk mit seinen erwachsenen Kindern: Der Sohn machte das Layout, und die ältere der beiden Töchter lektorierte den Text.

Ein Thema, das bei Fred Flessenkämper in der Musik und in der Lyrik auftaucht, sind Pausen. Nötig seien sie während des Übens mit dem Alphorn, damit Lungen, Zwerchfell und vor allem die Lippen 60 bis 90 Minuten durchhalten, aber «auch sonst im Leben sind Pausen wichtig». Ihr Zeitpunkt etwa, aber auch, womit sie gefüllt werden. Im Sommer nimmt er ab und zu sein Karbonalphorn mit ins Büro, um in der Mittagspause zu üben.

Vollzeitjob, Familie, Lyrik, Alphorn – der Alltag von Fred Flessenkämper ist ausgefüllt. Ändern möchte er daran aber nichts: «Meine Tätigkeiten befriedigen mich und verleihen mir Kraft. Sie tragen mich durch den Alltag.»

