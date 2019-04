Dario Cologna und über 32'000 andere am GP

Der Grand-Prix von Bern verzeichnet zum sechsten Mal in Folge über 30'000 Anmeldungen; der Rekord von 2017, als insgesamt 33'618 Läufer am Start waren, bleibt aber (noch) bestehen: Gemäss Organisatoren haben sich bis Sonntagabend 32'425 Personen eingeschrieben. Am beliebtesten sei nach wie vor der 10-Meilen-Lauf (15'031), gefolgt vom Altstadt-GP (9689) und dem Kinderlauf Bären-GP (5026).