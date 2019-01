Loeb setzt den Buchhändler Orell Füssli vor die Tür und holt sich stattdessen den Discounter Lidl ins Haus. Diese Meldung schlug am Mittwoch hohe Wellen. Der Entscheid wirkt in der Tat etwas befremdlich. Auf einen Lebensmittelladen an bester Lage hat in Bern nun wirklich niemand gewartet. Und dass ein anspruchsvolles Warenhaus ausgerechnet einen Billig­anbieter einquartiert, scheint dem Image nicht gerade zuträglich zu sein.