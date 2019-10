Dählhölzli will Bärenanlage im Gantrischgebiet

Der Bärenpark in Bern feiert in diesen Tagen sein 10-jähriges Bestehen. An einer Pressekonferenz am Donnerstag Mittag überraschte die Leitung des Tierparks Dählhölzli, zu dem auch der Bärenpark gehört, mit Expansionsplänen.

Verschiedene Standorte seien evaluiert worden, um ein «Projekt Erweiterung Bärenpark/Bärenzucht» zu verwirklichen. im Vordergrund stehen laut den Verantwortlichen Areale im Gantrischgebiet, konkret auf Boden der Gemeinden Schwarzenburg, Rüeggisberg und Riggisberg. Bereits sind Gespräche mit den Verantwortlichen der Gemeinden geführt worden.