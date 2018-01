Dählhölzli öffnet wieder – noch ohne Wölfe

Fast 100 Bäume sind umgeknickt oder gar entwurzelt worden, insgesamt ist ein Schaden von etwa einer halben Million Franken entstanden: Als der Sturm Burglind letzte Woche im Kanton Bern wütete, blieb auch der Tierpark Dählhölzli nicht verschont.

Das Aufräumen nach dem Sturm ist zwar noch nicht abgeschlossen, dennoch öffnet der Park wie angekündigt seine Tore wieder. Nachdem das Gelände gesichert und die beschädigten Zäune repariert worden sind, können die Besucher die Anlage wieder betreten.

Noch etwas gedulden muss man sich jedoch auf die Bären und Wölfe: Der obere Bereich bleibt vorderhand noch geschlossen. Wie der Tierpark am Dienstag mitteilt, brauchen insbesondere die Wölfe noch etwas Ruhe. Ihr Gehege war am Mittwoch vom Sturm stark beschädigt worden. Einer der sechs Wölfe konnte gar erst am Donnerstag wiedergefunden werden.

Für den Wiederaufbau ruft der Tierpark überdies zu Spenden auf. Informationen zum Gabus-Fonds sind auf der Dählhölzli-Homepage zu finden. (mb/pd)