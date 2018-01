Dählhölzli gesperrt – Vermisster Wolf aufgetaucht

Der gestrige Sturm sorgte im ganzen Kanton Bern für Schäden, unter anderem auch im Tierpark Dählhölzli. Meterweise Gehege muss ersetzt werden, was laut Tierparkdirektor Bernd Schildger einen Monat dauern werde. Die Tiere sind in Provisorien eingesperrt, damit die Zuständigen die Gitter reparieren können.

Bären oder Wisente seien vollzählig. Bei den sechs Dählhölzli-Wölfen konnte es Schildger bis am Donnerstagabend nicht genau sagen, da ein Tier fehlte. Am Mittwoch habe man fünf Wölfe gezählt. «Als wir die Tiere zu sehr aufregten, haben wir das abgebrochen», sagt Schildger. Er gehe davon aus, dass das fehlende Tier ebenfalls im Gehege sei, da Wölfe im Rudel leben und die Gehege viele Versteckmöglichkeiten böten.

Wie er gegenüber dem SRF-Regionaljournal sagte, habe man auch in der Nacht keinen Wolf gesichtet. Eventuell könnte er auch von einem Baum erschlagen worden sein. Dass der Wolf in Bern herumspaziert, hielt der Tierparkdirektor aber für «extrem unwahrscheinlich».

Alle sechs Wölfe wohl auf

Erst am Donnerstagabend herrschte Gewissheit was mit dem sechsten Wolf ist. Am Abend wurden die Tiere aus dem Wolfsgehege ins wieder sichere Bärengehege getrieben. «Beim Rübertreiben werden die Tier gezählt und dann werden wir genau wissen wie viele Tiere da sind», erklärt Schilder am Nachmittag. Wie der Tierpark am Abend mitteilte, befand sich der vermisste Wolf im Gehege:

Alle 6 Wölfe sind gesund und munter in der Anlage im #Dählhölzli. Wir freuen uns mit euch über diese gute Nachricht in stürmischen Zeiten. #tierparkbern #Wolf #Burglind — tierparkbern (@tierparkbern) 4. Januar 2018

Dählhölzli geschlossen

Seit Donnerstagnachmittag ist das Dählhölzli-Areal geschlossen. Nach dem Sturm sei die Lage bezüglich sturzgefährdeter Bäume instabil, wie der Zoo in einer Mitteilung schreibt.

Ausserdem bräuchten die Tiere Ruhe. Wann das Dählhölzli wieder öffnet ist noch unklar: «Wir beurteilen die Situation jeden Tag neu», so Direktor Bernd Schildger auf Anfrage.

(cla/tag)