Cupfinal: Basler treffen um 9.30 Uhr in Bern ein

Es sind nur noch drei Tage bis zum Cupfinal zwischen dem FC Thun und dem FC Basel in Bern. Am Donnerstag wurden von der Kantonspolizei die genauen Routen der beiden von der Stadt bewilligten Fanmärsche bekanntgegeben. Bereits bekannt war, dass die SBB-Extrazüge der Thun-Fans in Ostermundigen halten, jene für die Basler Fans im Wankdorf oder im Hauptbahnhof.