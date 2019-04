Coop gewinnt Rennen in Wichtrach

Die Sache ist gegessen, Wichtrach hat nun einen Coop. Der Grossverteiler hat am Donnerstag die Eröffnung seiner neuen ­Filiale im Dorf gefeiert; es war die ­Entscheidung im Rennen gegen die ewige Konkurrentin, die Migros.

Die Schweizer Detailriesen ­lieferten sich ein lang anhaltendes Duell um den Ort im Aaretal. Vor vier Jahren sagte Gemeindepräsident Hansruedi Blatti (FDP) gegenüber dieser Zeitung: «Wir sind wohl die einzige Berner Gemeinde mit 4000 Einwohnern, in der weder Migros noch Coop zu finden sind.» Wenig später erfolgte der Startschuss in ein Rennen, das nicht immer in Höchstgeschwindigkeit ablief.