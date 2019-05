Contexta geht auf Wanderschaft

Contexta gibt damit ihre Büroräume im Mattequartier auf und wird in der Stadt Zürich an der ersten Station ihrer Reise haltmachen. Wo genau dies sein wird, steht noch nicht fest. «Wir gehen auf Wanderjahre. An Orte, wo Menschen sind», erklärt Borter, die jüngst vor allem als Präsidentin von Konzert Theater Bern für Schlagzeilen sorgte.

«Kreativer Segen»

«Wir haben uns in einem kreativen Prozess dafür entschieden», erklärt sie. Die Idee habe das Contexta-Team selbst entwickelt: «Uns ist kein anderes Unternehmen bekannt, das etwas Vergleichbares gewagt hat. Dafür braucht es Mut», betont sie. Vom Nomadentum erhofft sie sich neue Einsichten für sich und ihre Mitarbeiter. Und ihren Kunden verspricht sie einen «kreativen Segen».

Als Standort für ihre nomadisierende Firma kommen laut Borter ein Freibad, ein Café oder die Langstrasse infrage. Diese Orte seien ein Quell der Inspiration. Es sei nicht darum gegangen, vom Mattequartier in die Altstadt zu ziehen. Deshalb ist für sie auch klar, dass Contexta sich nicht in einem Coworking Space einmieten wird. In den vergangenen Jahren ist eine Vielzahl solcher Räume mit kurzfristig mietbarer Büroinfrastruktur entstanden. Borters Plan ist es, dass die Agentur alle zwei bis zwölf Monate umzieht. «Wir bleiben permanent in Bewegung – physisch wie im Kopf», hält sie im Kundenbrief fest.

Nach Zürich zu den Kunden

Es ist indes kein Zufall, dass Borter ihr mobiles Büro ab August in Zürich aufbauen wird. Dort spielt die Musik in der Werbebranche. In der Limmatstadt sitzen die Kunden mit den grossen Werbebudgets. Doch Borter will das Nomadentum nicht als Vorentscheid für einen definitiven Umzug nach Zürich verstanden wissen: «Wir gehen jetzt auf Wanderschaft», betont sie.

Was für die Unternehmerin Nadine Borter eine spannende Idee sein kann, muss es für die Mitarbeiter nicht unbedingt sein. Für Angestellte mit Betreuungsaufgaben wird sich die Frage stellen, wie sie künftig ihren Tagesablauf managen werden. «Wir werden darauf Rücksicht nehmen und bestrebt sein, Lösungen zu finden.