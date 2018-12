In Biel kam es am Freitagmorgen zu einem spektakulären Unfall. Ein Sattelschlapper, der einen leeren Schiffscontainer geladen hatte, fuhr auf der Autostrasse A6 von Biel in Richtung Brügg. Bei der Überführung Heideweg kollidierte der Container mit der Brücke und rutschte auf die Fahrbahn.