Conchita und Lola glitzern um die Wette

Das Musical «Copacabana» (1994) ist Manilows Liebeserklärung an die Technicolor-Musicals der Vierzigerjahre. Dieses Stück bringen die Westside Singers Bern nun nach «Aida» (2013) und «Hairspray» (2016) auf die Bühne.

Fiktion und Realität

Mit viel Glanz und Gloria, mit Liebe zum Detail und einem Mix aus starken Profi- und Laiendarstellern begeisterte die Truppe rund um Produktionsleiter Reto Bitschnau – der auch in der Rolle des Clubbesitzers Sam Silver glänzt – das Premierenpublikum. Die Story beginnt im Hause eines Komponisten, der an einem neuen Song schreibt.

Er träumt sich in den berühmten Nachtclub Copacabana ins New York der Vierzigerjahre. Realität und Fiktion verschmelzen. Ein bewährter Kniff, der dem Drama in der Binnenerzählung die Schärfe nimmt.

Lola la Mar (Nora Keller) ist neu in New York und möchte unbedingt ein «Copa-Girl» werden. Sie bewirbt sich im Club Copacabana als Tänzerin und Sängerin. Dort verliebt sie sich in den Barkeeper Tony Forte (Christian Menzi). Alles läuft bestens, bis Bösewicht Rico Castelli (Roland Herrmann) sich in Lola verliebt und sie nach Havanna in seinen ebenfalls legendären Club Tropicana entführt.

Hier soll sie Castellis Geliebte Conchita Alvarez (Raya Sarontino/Rebecca Ritz) verdrängen und eine Hauptrolle spielen. Es kommt zum blutigen Showdown – doch zum Glück findet das alles nur im Kopf des Komponisten statt, sodass am Ende alle auferstehen und tanzen, was das Zeug hält.

Meerjungfrauen und Piraten

Regisseurin und Choreografin Ursula Lysser und Abdiel Montes de Oca (musikalische Leitung) ziehen alle Register. Es gelingen bezaubernde «Show in der Show»-Momente mit einer gehörigen Portion Illusionismus. Die Kostüme beschwören perfekt die glamourösen Hollywoodjahre herauf: Federn, Glitzer, Stolen, Rosen im Haar – es wird aus allen Rohren geschossen. Nora Keller spielt Lola – anfangs ein naives Mädchen vom Land – mit Witz und Charme.