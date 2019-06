Comet-Chef geht nach nur zwei Jahren

Der Umbruch an der Spitze der Industriegruppe Comet in Flamatt geht weiter. Konzernchef René Lenggenhager verlässt das Unternehmen, das er erst seit Mai 2017 geführt hat.

Der neue Verwaltungsratspräsident Heinz Kundert übernimmt per sofort den Vorsitz der Geschäftsleitung, bis ein neuer Konzernchef gefunden ist. Der 67-Jährige hatte sich im April an der Generalversammlung als Kandidat der Investmentfirma Veraison in einer Kampfwahl gegen den vom Verwaltungsrat portierten Christoph Kutter durchgesetzt.