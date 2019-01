Ausserdem habe die geheime Wahl auch dem Schutz der Mitglieder gedient, sagt ein FDP-Mitglied. «Viele hätten sich nicht getraut, offen gegen sie zu stimmen.» Erfahrungen in der Vergangenheit hätten gezeigt: «Claudine Esseiva kann sehr hart und unangenehm werden, wenn man sich gegen sie stellt oder ihre Meinung nicht teilt.» Es mangle ihr an Empathie für ihr Gegenüber. Dies mache die Zusammenarbeit mit ihr schwierig, ergänzt ein weiteres Parteimitglied. Die knappe Nomination zeige klar: «Viele innerhalb der Stadtberner FDP sehen in ihr eine Hypothek für die Partei.»

Der Präsident bedauert

Christoph Zimmerli, der Präsident der Stadtberner FDP, sagt zum Abstimmungsergebnis: «Es ist bedauerlich, dass Claudine Esseiva so knapp nominiert worden ist.» Er analysiert die Gründe für das schlechte Ergebnis wie folgt: «Das Ergebnis hat weder mit ihrer Politik noch mit ihrer Arbeit zu tun. Sie macht eine moderne, gut abgestützte Politik, und ihr Engagement wird geschätzt.» Doch auch er räumt ein: «Ein Teil der Mitglieder beurteilt ihr Verhalten bisweilen kritisch.»

Fest steht: Am kantonalen Parteitag der FDP von heute Abend in Biel werden alle 24 Kandidierenden für den Nationalrat abgesegnet – auch Esseiva. In ihrer Fraktion aber hat sie deutlich an Rückhalt verloren. Für ein Exekutivamt in der Stadt käme sie daher wohl kaum mehr infrage. Davon dürften diejenigen innerhalb der Partei am meisten profitieren, welche für die FDP ins Rennen um einen Sitz im Berner Gemeinderat steigen.