Christophorus-Schule darf länger bleiben

Gemeinde: «In diesem Fall gibt es nur Verlierer»

Herr Schoop, was überwiegt: die Freude, dass die Kündigung rechtens ist – oder der Frust, dass sie erst später in Kraft tritt?

Henrik Schoop: In diesem Fall gibt es nur Verlierer. Das Positive für uns ist, dass wir längerfristig mit dem Rothusschulhaus planen können. Aber dass wir so lange warten müssen, ist negativ, für die Unterrichtsqualität wie für die Steuerzahler.



Warum?

Weil wir teure Provisorien brauchen. Oder wir müssen in den vier anderen Schulhäusern massiv verdichten, indem wir die Klassen vergrössern oder Fach- zu Klassenzimmern umfunktionieren. Wir büssen nun für das sorglose Vorgehen anderer Leute.



Sie meinen jene Leute, die der Christophorus-Schule in Aussicht stellten, sie dürfe lange im Rothusschulhaus bleiben.

Ja. Der damalige Gemeindepräsident Christian Zahler hat der Schule mündliche Zusagen gemacht, die nicht mit dem Gesamtgemeinderat abgesprochen waren. Auch deshalb gibt es nun die Miet­erstreckung.



Werden Sie das Urteil ans ­Obergericht weiterziehen?

Das entscheidet der Gesamtgemeinderat. Wir machen nun eine Auslegeordnung und informieren Ende März, wie es weitergeht. Interview: maz