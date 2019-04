Christian Fassnacht erhält «massive Busse» – YB verurteilt Angriff auf Polizei

Am Sonntag reagiert der BSC Young Boys auf die Vorfälle. «Mit grosser Enttäuschung und mit Wut hat der BSC Young Boys von den Angriffen einiger Chaoten, die sich ‹Fans› nennen, aber mit den Werten von YB gar nichts zu tun haben, auf die Polizei an der Aarbergergasse in der Nacht auf Sonntag zur Kenntnis genommen», schreibt der Verein in einer Mitteilung am Sonntagnachmittag.

YB verurteilt die Angriffe auf die Polizei in der Aarbergergasse aufs Schärfste / Christian Fassnacht wird mit internen Sanktionen rechnen müssen, insbesondere mit einer massiven Busse, nachdem er Pyro gezündet hat.#BSCYBhttps://t.co/588fw3a0UE — ???????????? ???????????????????? ???????????????? (@BSC_YB) 14. April 2019

Der BSC Young Boys verurteilt die Attacke aufs Schärfste, distanziert sich in aller Form von Gewalt und hofft, dass die Täterschaft zur Rechenschaft gezogen werden kann, heisst es weiter. YB werde alles daran setzen, die Staatsanwaltschaft bei den Ermittlungen zu unterstützen. Den verletzten Einsatzkräften wünscht der Verein rasche und vollständige Genesung.

Zudem weist der BSC Young Boys darauf hin, dass der Verein das Abbrennen von pyrotechnischem Material aufs Schärfste verurteilt. Der Spieler Christian Fassnacht wird mit Sanktionen rechnen müssen, nachdem er Pyro gezündet hat.

Der Verein spricht von einer einer «massiven Busse». «Es tut mir aufrichtig leid, dass mir in der grenzenlosen Euphorie diese Dummheit unterlaufen ist. Ich möchte mich dafür in aller Form entschuldigen», wird Fassnacht in der Mitteilung zitiert.