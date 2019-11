Chaoten verletzen Polizisten mit Steinen und Feuerwerkskörpern

In der Nacht auf Sonntag kam es in der Berner Innenstadt zu Scharmützeln zwischen Chaoten und der Polizei.

Wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt, haben sich am Samstag kurz vor 22.30 Uhr zahlreiche Menschen bei einer sich im Umbau befindenden Liegenschaft an der Laupenstrasse in Bern eingefunden und diese temporär besetzt.

Hinter dem Gebäude - im Bereich der Geleise und des Bahnhofs - haben dabei mehrere Personen Sachbeschädigungen durch Sprayereien verübt. So hielten Einsatzkräfte der Polizei dort zwei Personen an.

«Sie wurden dabei von Personen, die sich bei der Liegenschaft an der Laupenstrasse aufhielten, angegriffen sowie mit Steinen in der Grösse von Pflastersteinen und Feuerwerkskörpern beworfen», sagt Dominik Jäggi, Mediensprecher der Kantonspolizei Bern auf Anfrage.