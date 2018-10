Caravan-Salon ist eröffnet

Ab Donnerstag bis am kommenden Montag ist Bern wieder der Treffpunkt der Schweizer Camping-Liebhaber. Am Schweizer Caravan-Salon auf dem Bernexpo-Areal zeigen die 350 Aussteller die neusten Camper- und Wohnwagen und alles, was es sonst noch für ein gelungenes Campingerlebnis braucht.

Zudem gibt es zwei Sonderschauen. In der Schau «Family» präsentieren sich kinderfreundliche Campingplätze. Und auf der Themeninsel «Dog» dreht sich alles um das Wohlergehen des Hundes auf dem Campingplatz. Zudem können sich die Besucher in der Multivisionsshow «Traumkino» auf eine Expedition von Alaska nach Feuerland begeben. Der Caravan-Salon wird zum 51. Mal ausge­tragen. (sny)