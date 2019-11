Camping muss weichen – Nudisten bleiben

Evi Allemann hatte einen schweren Stand, als sie vor Monatsfrist in Gampelen einer Front von eingefleischten Campingfreunden gegenüberstand. Als zuständige Regierungsrätin sollte die SP-Politikerin an diesem Abend erklären, wieso der beliebte Campingplatz am Ufer des Neuenburgersees nicht weiter Bestand haben soll. In 5 Jahren wird definitiv Schluss sein, so haben es der TCS als Betreiber, der Kanton als Grundeigentümer und die Umweltverbände als Hüter des Naturschutzgebiets Fanel vertraglich abgemacht.