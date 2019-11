Busswiler fühlen sich abgehängt

Wer von Büetigen, Dotzigen oder Diessbach nach Worben fahren will, wählt am ehesten die Strecke über die Busswiler Bahnhofstrasse. Entsprechend stark befahren ist diese Hauptstrasse, auf der Tempo 50 gilt: Autos, Lastwagen, Rübentransporter – und der Schulbus. Denn direkt an der Bahnhofstrasse in Busswil befindet sich das Schulhaus.