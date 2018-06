Burgdorf weist tamilische Hindu nach Bern

Noch heute kommen Thayalini Subramaniam die Tränen, wenn sie von jenem Mittwoch im Dezember 2016 erzählt. 17 Jahre lebten sie und ihr Mann damals in der Schweiz, davon 15 Jahre in Oberburg. «Wir mussten Sri Lanka verlassen, weil wir Probleme hatten», sagt die Tamilin. «Wir kamen hierher, wir arbeiteten und zahlten Steuern. Wir taten alles, was man von uns verlangte, und am Ende werden wir so behandelt.»Als Thayalini Subramaniams Mann 2016 nach kurzer Krankheit starb, kontaktierte die Trauergemeinschaft am selben Tag den Friedhof Burgdorf, um die Abdankung zu organisieren. Eine naheliegende Wahl: Die Zähringerstadt verfügt über ein für die hinduistische Bestattungskultur unerlässliches Krematorium. Zudem fanden hier während Jahren immer wieder tamilisch-hinduistische Abdankungen statt. Bis zu besagtem Mittwoch im Dezember.

«Als sie uns sahen, hiess es sofort: Nein, Abdankungen für Tamilen sind nicht mehr möglich», erinnert sich Thayalini Subramaniam. Ohne nähere Erklärung wird die Trauergemeinschaft an den Bremgartenfriedhof in Bern verwiesen. Die Folgen: 30 statt 3 Kilometer Entfernung, lange Fahrten während der Aufbahrungszeit und eine Abdankung in gänzlich unbekanntem Umfeld. «Das war sehr schwierig für mich», sagt Thayalini Subramaniam. Im Leben lasse sich vieles akzeptieren, doch der Tod sei so wichtig, da könne man Respekt erwarten. «Das Verhalten der Stadt hat mich sehr verletzt», so die Frau aus Oberburg. «Ich ­hoffe, dass das sonst niemand er­leben muss.»

Platz fehlt, Andrang ist gross

Im September 2016 verschickte die Einwohner- und Sicherheitsdirektion der Stadt Burgdorf einen Brief an die Bestatter der Region, in dem steht, dass auf dem Friedhof in Zukunft keine tamilischen Abdankungen mehr stattfinden können. «Die letzten beiden Abdankungen haben uns gezeigt, dass unsere Infrastruktur nicht mehr ausreicht», heisst es da. Als Grund werden die ­fehlenden Parkplätze und der nicht ausreichende Platz im Ofenraum genannt.

Zu den tamilischen Abdankungsfeiern, die auf dem Friedhofgelände, nahe dem Krematorium stattfinden, erscheinen nicht selten über hundert Personen aus dem In- und Ausland. Das führe zu nicht akzeptablen Einschränkungen des übrigen Friedhofbetriebs, so die Stadt. Von ­diesem Verbot betroffen war in erster Linie die tamilische ­Gemeinschaft in der Region Burgdorf, welche zum grössten Teil der hinduistischen Glaubensrichtung angehört. Doch sie wurde weder direkt informiert noch im Vorfeld befragt.

So entstand Anfang 2017 die Interessengemeinschaft Hin­duistische Abdankungen, die der Stadt Lösungsvorschläge unterbreitete. Im Herbst kommunizierte Burgdorf eine neue Handhabungspraxis. Darin sind Möglichkeiten und Einschränkungen für Abdankungen von Hindus mit Wohnsitz Burgdorf geregelt. Auswärtige hingegen werden weiterhin pauschal ausgeschlossen.

«Wenn wir uns nicht gewehrt hätten, wäre es wohl beim ­Verbot für alle geblieben», sagt Vithyaah Subramaniam, Vertreterin der Interessengemeinschaft. Die ­Sumiswalderin bedauert, dass die Stadt nicht von Beginn an mit den Betroffenen nach Lösungen gesucht hat. «Wir hätten bestimmt Regelungen gefunden, die für alle stimmen.» Für Urs Lüthi, Leiter der Einwohner- und Sicherheitsdirektion Burgdorf, hingegen hat die Stadt richtig gehandelt. Die Situation sei aus dem Ruder ­gelaufen, und man habe mit einem vorübergehenden Stopp reagieren müssen. «Wäre in dieser Zeit jemand mit Wohnsitz Burgdorf gestorben, hätten wir ihn natürlich nicht abgewiesen.» Allerdings: Im Brief von 2016 an die Bestatter wurde das kommuniziert. Kein Wort steht dort von vor­übergehend oder Auswär­tigen.

Ohnehin ist Burgdorf mittlerweile von dieser Position abgerückt. Seit September 2017 läuft ein zweijähriger Pilotversuch, in dessen Rahmen geprüft wird, ob die Regeln für einheimische hinduistische Abdankungen zielführend sind. Nächstes Jahr soll dann eine definitive Regelung getroffen werden.

Man schätze es, dass jetzt konstruktiv nach Lösungen gesucht werde, sagt Vithyaah Subramaniam. Unklar bleibe, weshalb Burgdorf trotz angeblich mangelnder Infrastruktur Abdankungen von Einheimischen durchführen könne und Auswärtige nach wie vor abweise. Vor allem, weil es sich inklusive Umgebung um maximal fünf bis sechs Fälle pro Jahr handeln dürfte.

«Diese Menschen leben hier und identifizieren sich mit Burgdorf und der Region», so die Vertreterin der Interessengemeinschaft. «Die Nähe zwischen Wohn- und Abdankungsort ist wichtig für sie.»

«Keine Zentrumsfunktion»

Die Stadt hingegen stellt sich auf einen rein juristischen Standpunkt. «Gemäss gesetzlichen Grundlagen besteht für Burgdorf nur eine Verpflichtung gegenüber den eigenen Bewohnerinnen und Bewohnern», heisst es in einer Stellungnahme. «Wir können kein regionales Zentrum für hinduistische Abdankungen sein», ergänzt Urs Lüthi. «Dazu fehlt uns schlicht die Infrastruktur.» Er empfiehlt der tamilischen Gemeinschaft, die vorhandene Infrastruktur in Bern (siehe Box) zu nutzen oder irgendwo im Mittelland eine eigene Abdankungsanlage zu erstellen. Für Thayalini Subramaniam aus Oberburg tönt dieser Vorschlag wie ein Hohn. (Berner Zeitung)